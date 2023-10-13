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Райффайзенбанк на всю страну признается в обмане

Источник:
Sibnet.ru
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Суд обязал Райффайзенбанк разместить контррекламу из-за распространения недостоверной рекламы акции «Кешбэк на все», сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

В рекламе кредитного учреждения использовались утверждения «Кешбэк на все», «Кешбэк на все без условий и ограничений», «1,5% рублями, а не баллами», однако на самом деле у услуги были ограничения.

В роликах дисклеймеры об условиях и ограничениях финансового продукта были указаны, но суд посчитал, что предупреждения «были размещены мелким шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени».

Теперь Райффайзенбанк должен купить рекламное время и показывать в прайм-тайм на телеканале РЕН ТВ ролик, в котором будет сообщаться, что его предыдущая реклама была недостоверной.

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