Райффайзенбанк на всю страну признается в обмане

Суд обязал Райффайзенбанк разместить контррекламу из-за распространения недостоверной рекламы акции «Кешбэк на все», сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

В рекламе кредитного учреждения использовались утверждения «Кешбэк на все», «Кешбэк на все без условий и ограничений», «1,5% рублями, а не баллами», однако на самом деле у услуги были ограничения.

В роликах дисклеймеры об условиях и ограничениях финансового продукта были указаны, но суд посчитал, что предупреждения «были размещены мелким шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени».

Теперь Райффайзенбанк должен купить рекламное время и показывать в прайм-тайм на телеканале РЕН ТВ ролик, в котором будет сообщаться, что его предыдущая реклама была недостоверной.