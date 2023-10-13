Новый инструмент Adobe научился удалять людей на видео

Adobe представила новый инструмент на базе искусственного интеллекта — Project Fast Fill, который может удалять людей на видео, а также добавлять новые объекты.

Новинку показали на конференции компании MAX. Участникам продемонстрировали, как с помощью новой технологии можно добавить галстук к костюму или удалить туристов на фоне панорамного пейзажа, пишет The Verge.

Project Fast Fill похож на Magic Editor от Google, однако, если с помощью последнего пользователь может работать только с фотографиями, то Adobe создала возможности для изменения любого видео.

Отмечается, что Project Fast Fill пока находится на этапе тестирования — разработчики активно дорабатывают его возможности, однако уже в скором времени он станет доступен для всех пользователей.