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Новый инструмент Adobe научился удалять людей на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Adobe представила новый инструмент на базе искусственного интеллекта — Project Fast Fill, который может удалять людей на видео, а также добавлять новые объекты.

Новинку показали на конференции компании MAX. Участникам продемонстрировали, как с помощью новой технологии можно добавить галстук к костюму или удалить туристов на фоне панорамного пейзажа, пишет The Verge.

Project Fast Fill похож на Magic Editor от Google, однако, если с помощью последнего пользователь может работать только с фотографиями, то Adobe создала возможности для изменения любого видео.

Отмечается, что Project Fast Fill пока находится на этапе тестирования — разработчики активно дорабатывают его возможности, однако уже в скором времени он станет доступен для всех пользователей.

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Топ комментариев

Один из многих

Как громко сказано. Вот если бы на 30!

Twilight88

Так давай обрушим его до 1000 за доллар) Прикинь сколько выгоды для нашей экономики 🤣

gena415

у нас и цена на бензин на заправках резко рухнула .за не полные пол года выросла на 3 -5 рублей а в...

Asd10

Для очистки складов от хлама и для последнего украинца. Всё же очевидно. Чего ты тормозишь??