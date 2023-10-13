НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Раскрыта стоимость самого мощного «Москвича»

Источник:
Sibnet.ru
217 0

Московский автозавод объявил стоимость топовой версии «Москвича 6» с мотором мощностью 174 лошадиные силы, в паре которым работает автоматическая 6-ступенчатая трансмиссия.

Согласно опубликованному прайс-листу, топовый «Москвич 6» в комплектации «Бизнес» обойдется минимум в 2 976 000 рублей. При этом базовая версия лифтбека стоит 2 626 000 рублей — на 350 тысяч рублей меньше.

В списке оборудования для топовой версии есть цифровая приборная панель, климат-контроль, камеры кругового обзора, люк с электроприводом и электрорегулировки водительского сиденья, а также четыре подушки безопасности.

В скором времени дилеры откроют доступ к тест-драйвам новой модели. Ожидается, что продажи «Москвича 6» стартуют до конца октября. В перспективе появится еще одна комплектация автомобиля — «Престиж».

Одновременно Московский автозавод наращивает локализацию — теперь «Москвич» самостоятельно осуществляет сварку поставляемых из Китая кузовов, скоро должны запустить и покрасочное оборудование.

Еще по теме
Объявлены цены на «Москвич 6»
США начали поставку вооружений и боеприпасов Израилю
Новосибирск обошел Красноярск по числу люксовых автомобилей
Количество люксовых авто выросло в России
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Как со временем изменились границы Израиля и Палестины
Экзопланета K2-18b оказалась обитаема
Составлен топ самых мощных бюджетных смартфонов сентября
Зачем ХАМАС напал на Израиль: ответы на главные вопросы
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия раздаст кредиты дружественным странам
ПАСЕ объявила Путина диктатором
Израиль потребовал от жителей Газы эвакуироваться за 24 часа
ЛДПР предложила налоговую скидку для аккуратных водителей
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
37
Кадыров призвал мусульманские страны защитить палестинцев
37
Путин обрушил курс доллара
36
ПАСЕ объявила Путина диктатором
35
Израиль за двое суток призвал 300 тыс. резервистов
33
Россия выступила за переговоры в ситуации вокруг Газы