Раскрыта стоимость самого мощного «Москвича»

Московский автозавод объявил стоимость топовой версии «Москвича 6» с мотором мощностью 174 лошадиные силы, в паре которым работает автоматическая 6-ступенчатая трансмиссия.

Согласно опубликованному прайс-листу, топовый «Москвич 6» в комплектации «Бизнес» обойдется минимум в 2 976 000 рублей. При этом базовая версия лифтбека стоит 2 626 000 рублей — на 350 тысяч рублей меньше.

В списке оборудования для топовой версии есть цифровая приборная панель, климат-контроль, камеры кругового обзора, люк с электроприводом и электрорегулировки водительского сиденья, а также четыре подушки безопасности.

В скором времени дилеры откроют доступ к тест-драйвам новой модели. Ожидается, что продажи «Москвича 6» стартуют до конца октября. В перспективе появится еще одна комплектация автомобиля — «Престиж».

Одновременно Московский автозавод наращивает локализацию — теперь «Москвич» самостоятельно осуществляет сварку поставляемых из Китая кузовов, скоро должны запустить и покрасочное оборудование.