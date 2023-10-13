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Россия раздаст кредиты дружественным странам

Источник:
Sibnet.ru
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Россия в ближайшие три года предоставит другим странам кредиты на 1,4 триллиона рублей, в американских долларах это примерно 15,6 миллиарда, следует из пояснительной записки к закону о бюджете на 2024–2026 годы.

В 2024 году российские власти собираются предоставить иностранным государствам кредиты на 468,5 миллиарда рублей, в 2025 году — на 473,7 миллиарда, в 2026 году — на 479,9 миллиарда, пишут «Известия».

Средства необходимы для завершения действующих проектов и выполнения Россией обязательств в рамках межправительственных договоренностей. Еще одна цель — финансовая поддержка экспорта.

Получателей кредитов Минфин не раскрывает, однако эксперты отмечают, что на кредиты претендуют дружественные государства ЕАЭС, Азии и Африки. Так, сейчас на российские деньги в ряде стран строятся АЭС в Турции, Китае, Индии, Бангладеш, Иране и Белоруссии.

Кроме этого, кредиты получают участники транспортного коридора Север — Юг, который обеспечивает перенаправление экспортных потоков на восток. В частности, Иран построит новую железную дорогу до своих южных портов на российские средства.

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