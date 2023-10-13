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Украинский футболист «Шахтера» сбежал в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Футболист украинского «Шахтера» Александр Распутько после встречи юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» в Бельгии не вернулся на Украину и бежал в Россию.

В аэропорту нашли лишь его форму, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Как пишет телеграм-канал «Брутальный футбол», Распутько запросил в России политическое убежище.

По предварительным данным, спортсмен мог покинуть «Шахтер» из-за пророссийских взглядов, из-за которых у него возникали конфликты с партнерами по команде. 19-летний спортсмен родом из Горловки на территории ДНР.

Недавно 19-летний футболист подписал с «Шахтером» пятилетний контракт. Он принял участие в четырех матчах в составе юношеской сборной Украины, не отметившись результативными действиями.

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Топ комментариев

Один из многих

Как громко сказано. Вот если бы на 30!

Twilight88

Так давай обрушим его до 1000 за доллар) Прикинь сколько выгоды для нашей экономики 🤣

gena415

у нас и цена на бензин на заправках резко рухнула .за не полные пол года выросла на 3 -5 рублей а в...

Asd10

Для очистки складов от хлама и для последнего украинца. Всё же очевидно. Чего ты тормозишь??