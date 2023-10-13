ПАСЕ объявила Путина диктатором

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой утверждает, что «власть президента превратила Россию де-факто в диктатуру».

В заявлении, опубликованном на сайте ПАСЕ, выражается беспокойство по поводу «чрезвычайно длительного пребывания у власти» Владимира Путина. Организация отметила, что в России нет «каких-либо противовесов» в виде сильного парламента, независимой судебной системы и «свободных средств массовой информации».

«Подавляющая власть президента <...> превратила Российскую Федерацию в де-факто диктатуру», — заявили парламентарии.

Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека обеспокоился «легитимностью и законностью» поправок к Конституции России, внесенных в июле 2020 года о количестве президентских сроков. Эти поправки позволяют президенту Путину оставаться на своем посту до 2036 года, когда ему исполнится 83 года, указали в ассамблее.

«Восстановление демократии в России отвечает интересам прежде всего народа России, а также Европы и всего мира», — заключил комитет.