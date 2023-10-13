Объявлена дата премьеры военной драмы «Воздух»

Масштабная военная драма «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего выйдет в широкий прокат 18 января 2024 года, сообщила кинокомпания «НМГ Кинопрокат».

По сюжету, во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц, среди которых героини, сыгранные Анастасией Талызиной и Аглаей Тарасовой.

Все летчицы — еще юные, необстрелянные и пока не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем доказывают, что они не хуже мужчин.

Кроме Талызиной и Тарасовой в фильме снялись Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина, Мария Мельникова.