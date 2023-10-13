Киев объяснил сбитый график контрнаступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ «выбилось из графика» из-за задержек с поставками западного оружия, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы из графика (поставок оружия) выпадаем на 6-9 месяцев», — сказал Подоляк в эфире «24 канала».

По его словам, Киев с осени прошлого года вел активные переговоры с зарубежными партнерами о передаче техники, однако пока отрабатывалась логистика и происходило множество согласований, «все вышло из графика поставок».

«Просто партнеры тогда еще боялись признать, что нужно предоставить все, что нужно Украине максимально быстро», — объяснил советник главы офиса президента.

Украина ведет контрнаступление с начала лета. Президент Владимир Путин в начале сентября назвал его провальным.