НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев объяснил сбитый график контрнаступления ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
719 4

Контрнаступление ВСУ «выбилось из графика» из-за задержек с поставками западного оружия, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы из графика (поставок оружия) выпадаем на 6-9 месяцев», — сказал Подоляк в эфире «24 канала».

По его словам, Киев с осени прошлого года вел активные переговоры с зарубежными партнерами о передаче техники, однако пока отрабатывалась логистика и происходило множество согласований, «все вышло из графика поставок».

«Просто партнеры тогда еще боялись признать, что нужно предоставить все, что нужно Украине максимально быстро», — объяснил советник главы офиса президента.

Украина ведет контрнаступление с начала лета. Президент Владимир Путин в начале сентября назвал его провальным.

Тема: Военная операция на Украине
США поставят Украине таинственные системы ПВО
Российские военные вскрыли оборону ВСУ под Донецком
Украина назвала самого опасного российского генерала
Кремль заявил, что Зеленский надоел Западу
смотреть все
Оборона #Конфликты #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как со временем изменились границы Израиля и Палестины
Экзопланета K2-18b оказалась обитаема
Составлен топ самых мощных бюджетных смартфонов сентября
Зачем ХАМАС напал на Израиль: ответы на главные вопросы
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

Один из многих

Как громко сказано. Вот если бы на 30!

Батя на диване

не пугайте так,я уже подумал что этот не хороший человек вернулся в Россию

Twilight88

Так давай обрушим его до 1000 за доллар) Прикинь сколько выгоды для нашей экономики 🤣

gena415

у нас и цена на бензин на заправках резко рухнула .за не полные пол года выросла на 3 -5 рублей а в...