Солнечное затмение 14 октября не повлияет на россиян

Астролог Павел Глоба рассказал, что солнечное затмение, которое произойдет 14 октября, не окажет сильного воздействия на жителей России.

«14 (октября) будет затмение. Но его не будет видно, потому что ночью у нас (в России). Это все США, Мексика, центральная Америка, Колумбия, Бразилия. Нас не затронет, ребята. Конечно, какое-то действие затмения мы все равно услышим, но, слава богу, далеко», — сказал Глоба в астропрогнозе на своем YouTube-канале.

Астролог уточнил, что на Россию влияние окажет другое затмение — лунное, которое произойдет 28 октября. Оно как раз пройдет над европейской частью страны.