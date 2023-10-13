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Солнечное затмение 14 октября не повлияет на россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Астрология
Фото: © Sibnet.ru

Астролог Павел Глоба рассказал, что солнечное затмение, которое произойдет 14 октября, не окажет сильного воздействия на жителей России.

«14 (октября) будет затмение. Но его не будет видно, потому что ночью у нас (в России). Это все США, Мексика, центральная Америка, Колумбия, Бразилия. Нас не затронет, ребята. Конечно, какое-то действие затмения мы все равно услышим, но, слава богу, далеко», — сказал Глоба в астропрогнозе на своем YouTube-канале.

Астролог уточнил, что на Россию влияние окажет другое затмение — лунное, которое произойдет 28 октября. Оно как раз пройдет над европейской частью страны.

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