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Израиль потребовал от жителей Газы эвакуироваться за 24 часа

Источник:
Sibnet.ru
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Последствия бомбардировки сектора Газа в октябре 2023
Фото: Wafa (Q2915969) in contract with a local company (APAimages)‏‏ / CC BY-SA 3.0

Израиль уведомил ООН о необходимости эвакуации 1,1 миллиона палестинцев из сектора Газа на юг в течение 24 часов, сообщил представитель ООН Стефан Дюжаррик.

«Организация Объединенных Наций считает невозможным, чтобы такое переселение имело место без разрушительных гуманитарных последствий», — подчеркнул Дюжаррик в заявлении, которое цитирует Reuters.

Дюжаррик призвал Тель-Авив отменить приказ, чтобы избежать «превращения трагедии, в катастрофическую ситуацию».

В заявлении ЦАХАЛ (армии Израиля) сказано, что просьба адресована жителям сектора Газа для их собственной безопасности, поскольку боевики ХАМАС «прячутся в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями Газы».

Армия Израиля обвинила палестинскую группировку в использовании гражданских лиц в качестве «живого щита». «В последующие дни ЦАХАЛ продолжит активную деятельность в городе Газа и приложит все усилия, чтобы не причинить вред гражданскому населению», — говорится в заявлении.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября, страна ответила бомбардировками. СМИ пишут, что наземная операция в секторе Газа неизбежна.

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