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Американские и российские ученые разошлись в прогнозах магнитной бури

Источник:
Sibnet.ru
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Солнце
Фото: © NASA

Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщил о магнитных бурях с 15 по 17 октября, но российские ученые не прогнозировали такое явление.

Центр предсказания космической погоды США сообщил, что с 15 по 17 октября метеоактивность поднимется до 4 из 9 баллов. Сильное геомагнитное возмущение мощностью в 6 баллов ожидается 20 октября, а в конце месяца, 25–26 октября, солнечная активность составит около 5 баллов.

На сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН показано, что в ближайшие три дня, магнитосфера будет спокойная и вероятность магнитной бури будет маленькая. В прогнозе на 27 дней до 9 ноября также не видно никакой магнитной бури.

Фото: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Прогноз на 27 дней учитывает преимущественно движение плазмы солнечного ветра. Представленные там события являются результатом воздействия ветра на магнитное поле Земли. Прогноз на три дня учитывает также солнечные вспышки.

В разных частях земного шара магнитные бури имеют разную интенсивность. Полярные районы особенно чувствительны к влиянию солнечного ветра, а ближе к экватору магнитные бури проявляются намного слабее.

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