Human Rights Watch обвинила Израиль в применении белого фосфора в Газе

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что Израиль использовал белый фосфор в ходе военных действий против Ливана и сектора Газа, говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

Белый фосфор применяется для снаряжения авиационных бомб, кассетных боеприпасов авиации, артиллерийских снарядов, мин, а также в смесях. Зажигательное оружие относится к обычным видам вооружений.

Но третий протокол Конвенции ООН о негуманном оружии 1980 года запрещает его применение против гражданского населения и гражданских объектов, а также в ходе ударов по военным целям в гражданских районах. Правозащитные организации призывают классифицировать фосфорные бомбы как химическое оружие.

«Human Rights Watch на основании подтвержденных видеозаписей и показаний очевидцев установила, что силы Израиля использовали белый фосфор в военных операциях в Ливане и Газе 10 и 11 октября 2023 года соответственно», — говорится в отчете.

HRW подчеркивает, что применение белого фосфора в густонаселенных районах Газы увеличивает риск для гражданского населения и противоречит международному гуманитарному праву.