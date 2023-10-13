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Human Rights Watch обвинила Израиль в применении белого фосфора в Газе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: יואב קרן - עיתונאי וסופר / CC BY-SA 4.0

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что Израиль использовал белый фосфор в ходе военных действий против Ливана и сектора Газа, говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

Белый фосфор применяется для снаряжения авиационных бомб, кассетных боеприпасов авиации, артиллерийских снарядов, мин, а также в смесях. Зажигательное оружие относится к обычным видам вооружений.

Но третий протокол Конвенции ООН о негуманном оружии 1980 года запрещает его применение против гражданского населения и гражданских объектов, а также в ходе ударов по военным целям в гражданских районах. Правозащитные организации призывают классифицировать фосфорные бомбы как химическое оружие.

«Human Rights Watch на основании подтвержденных видеозаписей и показаний очевидцев установила, что силы Израиля использовали белый фосфор в военных операциях в Ливане и Газе 10 и 11 октября 2023 года соответственно», — говорится в отчете.

HRW подчеркивает, что применение белого фосфора в густонаселенных районах Газы увеличивает риск для гражданского населения и противоречит международному гуманитарному праву.

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