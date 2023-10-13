Уголовное дело возбудили в отношении Арестовича на Украине

Украинская полиция завела уголовное дело против бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье), сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун.

«Я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Также я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру», — написала в телеграм-канале Совсун.

Совсун подала на Арестовича жалобу за то, что на своих закрытых «психологических семинарах» он якобы назвал женщин «существами, которых хочется душить». По словам депутата, обвинение может быть выдвинуто по статье 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

Арестович подал в отставку с должности внештатного советника офиса президента Украины 14 января 2023 года после того, как подвергся критике за слова о сбитой украинской системой ПВО ракете, которая стала причиной обрушения части дома в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) и гибели людей. 17 января офис президента Украины удовлетворил просьбу Арестовича об отставке.

Прокуратура Донецкой Народной Республики 12 апреля прошлого года возбудила в отношении Арестовича уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности. 3 октября этого года МВД РФ сообщило об объявлении его в розыск. Также уголовное дело в отношении Арестовича возбуждено в Белоруссии.