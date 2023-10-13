НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Уголовное дело возбудили в отношении Арестовича на Украине

Источник:
Sibnet.ru
517 2
Фото: PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website / CC BY 4.0

Украинская полиция завела уголовное дело против бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье), сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун.

«Я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Также я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру», — написала в телеграм-канале Совсун.

Совсун подала на Арестовича жалобу за то, что на своих закрытых «психологических семинарах» он якобы назвал женщин «существами, которых хочется душить». По словам депутата, обвинение может быть выдвинуто по статье 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

Арестович подал в отставку с должности внештатного советника офиса президента Украины 14 января 2023 года после того, как подвергся критике за слова о сбитой украинской системой ПВО ракете, которая стала причиной обрушения части дома в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) и гибели людей. 17 января офис президента Украины удовлетворил просьбу Арестовича об отставке.

Прокуратура Донецкой Народной Республики 12 апреля прошлого года возбудила в отношении Арестовича уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности. 3 октября этого года МВД РФ сообщило об объявлении его в розыск. Также уголовное дело в отношении Арестовича возбуждено в Белоруссии.

Еще по теме
Киев объяснил сбитый график контрнаступления ВСУ
Израиль потребовал от жителей Газы эвакуироваться за 24 часа
«Бросивший» Израиль Чубайс вернулся
Кремль заявил, что Зеленский надоел Западу
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как со временем изменились границы Израиля и Палестины
Экзопланета K2-18b оказалась обитаема
Составлен топ самых мощных бюджетных смартфонов сентября
Зачем ХАМАС напал на Израиль: ответы на главные вопросы
Обсуждение (2)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Один из многих

Как громко сказано. Вот если бы на 30!

matsko25

Толпой можно унижать кого угодно и стрелять с автомата в центре Москвы...

Батя на диване

не пугайте так,я уже подумал что этот не хороший человек вернулся в Россию

gena415

у нас и цена на бензин на заправках резко рухнула .за не полные пол года выросла на 3 -5 рублей а в...