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Сбербанк запустит тестирование цифрового рубля

Источник:
ТАСС
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Сбербанк присоединится ко второй волне тестирования цифрового рубля, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. Она продлится до 2025 года.

В кулуарах Российской энергетической недели Герман Греф, отвечая на вопрос о планах Сбербанка участвовать во втором этапе тестирования цифрового рубля, сказал: «Да, будем безусловно».

В первом этапе эксперимента по внедрению цифрового рубля Сбербанк не участвовал. При этом основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в России, вступили в силу с 1 августа 2023 года.

Тогда же началось тестирование цифрового рубля на реальных операциях для физических и юридических лиц. На сегодня к специальной платформе Центробанка с цифровым рублем подключены только 13 кредитных организаций.

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