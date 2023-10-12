Сбербанк запустит тестирование цифрового рубля

Сбербанк присоединится ко второй волне тестирования цифрового рубля, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. Она продлится до 2025 года.

В кулуарах Российской энергетической недели Герман Греф, отвечая на вопрос о планах Сбербанка участвовать во втором этапе тестирования цифрового рубля, сказал: «Да, будем безусловно».

В первом этапе эксперимента по внедрению цифрового рубля Сбербанк не участвовал. При этом основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в России, вступили в силу с 1 августа 2023 года.

Тогда же началось тестирование цифрового рубля на реальных операциях для физических и юридических лиц. На сегодня к специальной платформе Центробанка с цифровым рублем подключены только 13 кредитных организаций.