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МОК отстранил Олимпийский комитет России

Источник:
Sibnet.ru
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Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления, сообщает пресс-служба организации.

Причиной отстранения стало решение ОКР включить в свой состав спортивные организации из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Эти субъекты входят в состав России с 30 сентября 2022 года.

«Решение ОКР включить в членство четыре олимпийских совета является нарушением Олимпийской хартии, так как оно нарушает территориальную целостность Украины», — пояснил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Теперь Олимпийский комитет России больше не имеет право действовать в качестве национального олимпийского комитета. Также ОКР не имеет право получать финансирование от международного олимпийского движения.

Международный олимпийский комитет оставил за собой право принимать решения об участии россиян в качестве нейтральных спортсменов на Летних и Зимних Олимпийских играх в 2024 и 2026 годах.

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