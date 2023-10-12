Нейросеть Яндекса смогла сдать ЕГЭ

Нейросеть YandexGPT 2 набрала на ЕГЭ по литературе необходимый для поступления в вуз балл, сообщает «Яндекс». Это первый случай в России, когда генеративная нейросеть сдала единый госэкзамен, успешно выполнив все его задания.

Разработчики отметили, что успешная сдача ЕГЭ по литературе — сложная задача для нейросетях алгоритмов. Дело в том, что на экзамене есть задания для оценки эрудиции, стиля письма и творческих способностей. Нейросеть YandexGPT 2 решила обе части экзамена.

Оценка YandexGPT 2 составила 55 баллов, тогда как минимальный порог, необходимый для поступления в ВУЗ — 40 баллов. По итогам 2022 года средний балл по этому предмету среди российских школьников составил 63.

При этом применявшаяся для обучения YandexGPT база данных не содержала ответов на вопросы экзамена. Для этого разработчики изучили официальные варианты ЕГЭ по литературе за 2021-2023 годы от Московского центра непрерывного математического образования.

Нейросеть решала задания практически так же, как это делал бы любой школьник: генерировала ответы на открытые вопросы и выбирала один или несколько вариантов из предложенных, если они были.