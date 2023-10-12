Госдума назвала грабежом новую комиссию Wildberries

Новая комиссия, введенная маркетплейсом Wildberries при оплате картами Visa и Mastercard, является «монопольным грабежом», заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Я думаю, что Wildberries говорит об эквайринге», — сказал Делягин, подчеркнув при этом, что банки действительно берут процент за обработку платежей по картам, однако расчеты по Visa и Mastercard давно локализованы на территории России.

«Wildberries обнаружил, что он продает товары дешевле, чем другие маркетплейсы. Это было его конкурентным преимуществом. Теперь Wildberries повышает цену на эти самые 3%», — предположил депутат.

Wildberries с 9 октября ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупок за оплату картами международных платежных систем Visa и Mastercard. Маркетплейс объяснил это вознаграждением банку, обрабатывающему платежи.

Генпрокуратура РФ уже начала проверку информации о введении Wildberries новой комиссии, а также о взимании с покупателей платы за возврат товаров.