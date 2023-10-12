Загадочные сигналы из космоса объяснили «звездотрясениями»

Таинственные быстрые радиовсплески могут быть вызваны «звездотрясениями», возникающими на поверхности нейтронных звезд, выяснили японские ученые.

Быстрый радиовсплеск представляет собой внезапный импульс радиочастотного излучения, который продолжается всего несколько микросекунд. При этом его мощность может быть огромной.

Впервые такие сигналы были зафиксированы в 2007 году, с этого времени астрономы смогли поймать тысячи быстрых радиовсплесков. Некоторые носят регулярный характер, тогда как другие уникальны и больше не повторяются.

Считается, что источниками регулярных радиовсплесков являются пульсары и магнетары — нейтронные звезды. Пульсары вращаются с частотой в несколько сотен оборотов в секунду, тогда как магнетары обладают самыми сильными во Вселенной магнитными полями.

В ходе исследования ученые установили, что между быстрыми радиовсплесками землетрясениями на Земле есть определенное сходство — например, совпадает частота афтершока после одиночного события и корреляция повторных сигналов из космоса.

Такой результат может указывать, что таинственные сигналы порождаются «звездотрясениями» на поверхности нейтронных звезд, которые сопровождаются выделением огромного количества энергии.