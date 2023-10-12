Названы ведущие к слабоумию профессии

Изнурительный физический труд повышает риск развития слабоумия, выяснили норвежские ученые из исследовательского норвежского центра HUNT.

Исследование показало, что у людей, занятых на физически тяжелых работах, вероятность развития деменции на 15,5% выше, чем у прочих. В списке опасных профессий, приводящих к слабоумию: продавцы-кассиры, продавцы-консультанты, фермеры, животноводы.

Люди этих профессий проводят все рабочие часы на ногах, а деятельность связана с тяжелыми физическими нагрузками, неудобным графиком, стрессом и эмоциональным выгоранием, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Science Direct.

В результате такая работа отрицательно сказывается на когнитивных способностях человека. При этом люди, которые всю жизнь занимались активным умственным трудом, реже сталкиваются с деменцией.