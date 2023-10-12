НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США поставят Украине таинственные системы ПВО

Источник:
The Drive
767 13

США поставят Украине таинственные системы противовоздушной обороны, способные применять ракеты AIM-9M Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения.

Подробные характеристики предлагаемых Киеву систем ПВО остаются засекреченными. Эксперты предполагают, что ВСУ могут получить от США модернизированную версию системы Chaparral, пишет издание The Drive.

AIM-9M Sidewinder — американская управляемая ракета с инфракрасной головкой самонаведения, которая поступила на вооружение ВВС США в 1956 году. Она может использоваться в системах «воздух-воздух», «воздух-поверхность» и «поверхность-воздух».

Система Chaparral представляет собой самоходный зенитный ракетный комплекс, снятый с вооружения в 1998 году. Он может поражать воздушные цели на расстоянии до 9 километров, летящие на трехкилометровой высоте.

Тема: Военная операция на Украине
Российские военные вскрыли оборону ВСУ под Донецком
Украина назвала самого опасного российского генерала
Кремль заявил, что Зеленский надоел Западу
Два человека погибли в Белгороде после падения обломков дрона
смотреть все
Оборона #Оружие #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Сколько времени за абонентом сохраняется мобильный номер
Как со временем изменились границы Израиля и Палестины
Составлен топ самых мощных бюджетных смартфонов сентября
Экзопланета K2-18b оказалась обитаема
Обсуждение (13)
Картина дня
Путин обрушил курс доллара
Российские военные вскрыли оборону ВСУ под Донецком
США поставят Украине таинственные системы ПВО
Госдума назвала грабежом новую комиссию Wildberries
Мультимедиа
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
37
Кадыров призвал мусульманские страны защитить палестинцев
35
Израиль за двое суток призвал 300 тыс. резервистов
33
Россия выступила за переговоры в ситуации вокруг Газы
31
Провал ВСУ доказал неготовность НАТО к противостоянию с Россией
30
США начали поставку вооружений и боеприпасов Израилю