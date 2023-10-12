США поставят Украине таинственные системы ПВО

США поставят Украине таинственные системы противовоздушной обороны, способные применять ракеты AIM-9M Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения.

Подробные характеристики предлагаемых Киеву систем ПВО остаются засекреченными. Эксперты предполагают, что ВСУ могут получить от США модернизированную версию системы Chaparral, пишет издание The Drive.

AIM-9M Sidewinder — американская управляемая ракета с инфракрасной головкой самонаведения, которая поступила на вооружение ВВС США в 1956 году. Она может использоваться в системах «воздух-воздух», «воздух-поверхность» и «поверхность-воздух».

Система Chaparral представляет собой самоходный зенитный ракетный комплекс, снятый с вооружения в 1998 году. Он может поражать воздушные цели на расстоянии до 9 километров, летящие на трехкилометровой высоте.