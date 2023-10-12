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Американец выиграл в лотерею второй по величине приз в истории

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Калифорнии выиграл в лотерею 1,765 миллиарда долларов — это второй по величине выигрыш в истории США, сообщается на сайте Powerball.

Самый крупный выигрыш в истории американских лотерей — 2,04 миллиарда долларов, его получили в ноябре 2022 года. При этом суммы выигрышей указаны до удержания налога.

По правилам лотерей США, получить джекпот можно двумя способами: забрать всю сумму сразу или частично. При этом в первом случае сумма значительно уменьшиться из-за необходимости заплатить налоги.

Во втором случае победителю будут выплачивать выигрыш в течение 29 лет, а выплаты будут постоянно увеличиваться. При этом его общая сумма будет значительно больше.

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matsko25

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1voland1

Ну шо не уж то Байдэн велел? У него теперь на ближнем востоке проблем прибавилось!