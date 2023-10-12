Минимальную цену водки предложили повысить

Союз производителей алкогольной продукции предложил Минфину повысить минимальные цены на водку с 2024 года.

Отпускные цены предлагается увеличить до 243 рублей, оптовые — до 253 рублей, а розничные — до 301 рубля за бутылку объемом 0,5 литра, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо союза главе Минфина Антону Силуанову.

С 2024 года акциз на водку намерены повысить на 5%, до 128,6 рублей на бутылку 0,5 литра. При этом на компании уже влияют удорожание как сырья, так и упаковочных материалов из-за падения курса рубля и роста затрат на логистику.

В текущем году затраты на производство и оборот алкоголя могут вырасти не менее чем на 10%, поэтому повышение цен позволит избежать продажи продукции ниже себестоимости и снижения производства.

Сейчас водка категории минимальной розничной цены занимает около 35% рынка, такие бренды представлены почти во всех российских магазинах. Источники издания отмечают, что предложение скорее всего будет одобрено.