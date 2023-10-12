Путин обрушил курс доллара

Курс доллара в четверг упал на 3,72 рубля, до отметки 96,48 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже. Последний раз американская валюта торговалась на таком уровне 27 сентября.

Одновременно евро подешевел на 3,91 рубля — до 102,59 рубля. Европейская валюта торгуется ниже отметки 103 рубля впервые с 29 сентября.

Накануне пресс-служба правительства сообщила, что Владимир Путин ввел на полгода обязательную продажу выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам.

В список вошли 43 группы компаний, относящихся к отраслям ТЭК, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Объемы и сроки этих сделок определит правительство.

Подчеркивается, что основная цель новых мер — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, а также снизить возможность для валютных спекуляций.