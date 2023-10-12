Российские военные вскрыли оборону ВСУ под Донецком

Российские военные успешно вклинились в оборону Вооруженных сил Украины на глубину до 600 метров на донецком направлении в районе Клещеевки, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

«В результате атакующих действий нашим войскам на донецком направлении удалось вклиниться в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на участках фронта в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая», — уточнил Астафьев.

Село Клещеевка находится примерно в 9 километрах к юго-западу от Артемовска. По словам Астафьева, успеху способствовал сосредоточенный огневой удар по позициям ВСУ в районе Авдеевки, Северного, Очеретино и Новокалиново на донецком направлении.

Кроме этого, военные группировки «Восток» улучшили положение на южно-донецком направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка и Червоное. Противник понес серьезные потери в живой силе, сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ.