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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные вскрыли оборону ВСУ под Донецком

Источник:
РИА Новости
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Российские военные успешно вклинились в оборону Вооруженных сил Украины на глубину до 600 метров на донецком направлении в районе Клещеевки, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

«В результате атакующих действий нашим войскам на донецком направлении удалось вклиниться в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на участках фронта в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая», — уточнил Астафьев.

Село Клещеевка находится примерно в 9 километрах к юго-западу от Артемовска. По словам Астафьева, успеху способствовал сосредоточенный огневой удар по позициям ВСУ в районе Авдеевки, Северного, Очеретино и Новокалиново на донецком направлении.

Кроме этого, военные группировки «Восток» улучшили положение на южно-донецком направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка и Червоное. Противник понес серьезные потери в живой силе, сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

matsko25

Толпой можно унижать кого угодно и стрелять с автомата в центре Москвы...

GammiPluh

Пусть не чувствуют себя одинокими... ВС РФ о них помнит

Asd10

И чё, Зеленский теперь уже не любимая жена Байдена?? 🤣

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.