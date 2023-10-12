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Спутниковая связь SpaceX Starlink появится на обычных смартфонах

Источник:
PCMag
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Спутниковый оператор Starlink компании SpaceX запустит сервис Direct to Cell. Он позволит отправлять через спутники текстовые и голосовые сообщения, а также файлы с обычных смартфонов с поддержкой 4G LTE.

Запуск Direct to Cell запланирован на 2024 год для текстовых сообщений, в 2025 году у сервиса должна появиться поддержка передачи голосовых сообщений. В 2025 году к сервису также планируют подключить IoT-устройства.

«Сервис Direct to Cell будет работать с обычными LTE-смартфонами. Для передачи текста, голоса и данных не потребуются какие-либо аппаратные или программные модификации устройств, а также установки специальных приложений», — говорится в сообщении компании.

Для работы сервиса Direct to Cell компания SpaceX оснастит часть спутников Starlink продвинутым модемом eNodeB. В результате аппараты превратятся в космические базовые станции, аналогичные тем, что используются для роуминга.

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Топ комментариев

matsko25

Толпой можно унижать кого угодно и стрелять с автомата в центре Москвы...

GammiPluh

Пусть не чувствуют себя одинокими... ВС РФ о них помнит

Asd10

И чё, Зеленский теперь уже не любимая жена Байдена?? 🤣

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.