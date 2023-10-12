Стала известна новая ведущая в шоу «Последний герой»

Телеканал ТВ-3 объявил имя ведущей, которая заменит Яну Троянову, в новом, семейном сезоне шоу «Последний герой» на ТВ-3.

Ведущей десятого сезона реалити-шоу на выживание «Последний герой» станет Ксения Бородина.

Фото: © пресс-служба ТВ-3

Юбилейный сезон выйдет под заголовком «Последний герой. Остаться семьей». Впервые участниками шоу станут матери или отцы и их дети, при этом сами команды будут смешанными – то есть состоять из представителей разных поколений.

В новом сезоне шоу «Последний герой» две команды по семь человек в каждой должны будут провести до 30 дней в первозданных джунглях островов Таиланда.