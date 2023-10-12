Украина назвала самого опасного российского генерала

Самым опасным и проблемным российским генералом для Украины является глава Пятой службы ФСБ России Сергей Беседа, заявил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

«Есть человек, всегда приносивший проблемы Украине. Это генерал Беседа», — сказал Буданов в интервью «Украинской правде», подчеркнув, что генерал ФСБ за свою карьеру нанес огромный урон Украине.

Генерал-полковник Сергей Беседа возглавляет Службу оперативной информации и международных связей ФСБ России. Этот пост он занимает с 2009 года.

Так называемая Пятая служба ФСБ курирует связи спецслужбы с зарубежными партнерами. Внутри службы работает Департамент оперативной информации, который выполняет функции внешней разведки ФСБ.