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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина назвала самого опасного российского генерала

Источник:
Sibnet.ru
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Самым опасным и проблемным российским генералом для Украины является глава Пятой службы ФСБ России Сергей Беседа, заявил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

«Есть человек, всегда приносивший проблемы Украине. Это генерал Беседа», — сказал Буданов в интервью «Украинской правде», подчеркнув, что генерал ФСБ за свою карьеру нанес огромный урон Украине.

Генерал-полковник Сергей Беседа возглавляет Службу оперативной информации и международных связей ФСБ России. Этот пост он занимает с 2009 года.

Так называемая Пятая служба ФСБ курирует связи спецслужбы с зарубежными партнерами. Внутри службы работает Департамент оперативной информации, который выполняет функции внешней разведки ФСБ.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

matsko25

Толпой можно унижать кого угодно и стрелять с автомата в центре Москвы...

GammiPluh

Пусть не чувствуют себя одинокими... ВС РФ о них помнит

Asd10

И чё, Зеленский теперь уже не любимая жена Байдена?? 🤣

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.