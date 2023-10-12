Верхняя одежда подорожала на 25%

Цены на верхнюю одежду выросли на 25,7% в сравнении с летними месяцами, система маркировки «Честный знак».

В 2023 году 72% всех продаж, зафиксированных в системе маркировки, пришлось на куртки, 14% на пальто, 10% на ветровки и только 4% на плащи.

Стоимость самого дорогого пальто, продажа которого зафиксирована в системе маркировки в 2023 году, составила 1,5 миллиона рублей. Самый дорогой проданный плащ в этом году стоил более 600 тысяч рублей, куртка – более 1,1 миллиона рублей, а ветровка – более 240 тысячи рублей.

«Пальто – идеальная инвестиция на долгие годы. Особенно в России, где холодный период затягивается, а сохранить элегантность, тепло и комфорт хочется. При выборе пальто обращайте внимание на состав. Обычно мы носим пальто всего месяц. Большое содержание шерсти в составе и мембрана позволят носить вещь весь сезон до самых холодов», — рассказала стилист российского производителя «Pompa».