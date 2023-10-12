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Китайский фильм «Исчезнувшая в звездах» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Китайский детектив «Исчезнувшая в звездах» вышел в прокат в России в четверг, 12 октября. За основу сюжета взяли советский фильм «Ловушка для одинокого мужчины» 1990 года.

По сюжету, супруга главного героя таинственно исчезает во время поездки на курортный остров в честь годовщины свадьбы. Отчаявшийся муж ищет ее повсюду, но внезапно появляется женщина, которая утверждает, что она и есть пропавшая жена. Когда за дело берется известный адвокат, начинают всплывать новые страшные секреты.

В отличие от советского первоисточника, который по жанру был ироническим детективом, китайский ремейк — детективный триллер, действие которого разворачивается на острове, куда молодой человек и его жена приехали отметить годовщину свадьбы.

Официальный саундтрек к китайскому фильму записала российская певица и композитор Тося Чайкина.

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Топ комментариев

matsko25

Толпой можно унижать кого угодно и стрелять с автомата в центре Москвы...

GammiPluh

Пусть не чувствуют себя одинокими... ВС РФ о них помнит

Asd10

И чё, Зеленский теперь уже не любимая жена Байдена?? 🤣

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.