Китайский фильм «Исчезнувшая в звездах» вышел в прокат

Китайский детектив «Исчезнувшая в звездах» вышел в прокат в России в четверг, 12 октября. За основу сюжета взяли советский фильм «Ловушка для одинокого мужчины» 1990 года.

По сюжету, супруга главного героя таинственно исчезает во время поездки на курортный остров в честь годовщины свадьбы. Отчаявшийся муж ищет ее повсюду, но внезапно появляется женщина, которая утверждает, что она и есть пропавшая жена. Когда за дело берется известный адвокат, начинают всплывать новые страшные секреты.

В отличие от советского первоисточника, который по жанру был ироническим детективом, китайский ремейк — детективный триллер, действие которого разворачивается на острове, куда молодой человек и его жена приехали отметить годовщину свадьбы.

Официальный саундтрек к китайскому фильму записала российская певица и композитор Тося Чайкина.