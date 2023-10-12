Американский триллер поборется со «Смешариками» в прокате

Американский триллер «Выжившая» и мультфильм «Смешарики снимают кино» могут оказаться самыми популярными в прокате по итогам ближайшего уикенда.

«Смешарики снимают кино» собрал на предродажах билетов более миллиона рублей. На втором месте по предпрадажам — российская комедия «Вася не в себе» с Павлом Прилучным (296 тысяч рублей), на третьем — американский триллер «Выжившая» (61 тысяча рублей).

Также в прокат в четверг, 12 октября, вышли американская драма «Иди ко мне, детка», фильм ужасов «Паранормальное. Страна призраков», немецкая биографическая драма «Молодой папа», китайский детектив «Исчезнувшая в звездах».