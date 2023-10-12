«Бросивший» Израиль Чубайс вернулся

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, про которого писали, что он бросил страну после начавшейся войны с ХАМАС, вернулся.

«Поездка (в Дубай) была давно запланированной, рабочей и короткой. Я уже вернулся в Израиль», — сказал Чубайс ТАСС.

О том, что Чубайс покинул Израиль, писали телеграм-канал. Например, телеграм-канал «Божена» 9 октября опубликовал фото Чубайса и его супруги Авдотьи Смирновой, сделанное, предположительно, в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Чубайс уехал из России вскоре после начала военной операции на Украине, уйдя с поста спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что Чубайс «удрал» и перешел в Израиле на «нелегальное положение», но неясно, «на фига». По словам Путина, ему показали фотографии из интернета, где Чубайс якобы уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич.