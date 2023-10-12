Wildberries ввел комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard

Ведущий российский маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Это вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа.

Изменение условий оплаты связано с особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним, сказал «Ведомостям» директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников. У Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России, сказал он.

При оформлении заказа на условиях предоплаты, а также при оплате при получении на условиях постоплаты клиенты могут выбрать альтернативные способы платежа, не подразумевающие такое вознаграждение, например, карты «Мир», Систему быстрых платежей (СБП), SberPay, где есть возможность оплаты для держателей карт Visa и Mastercard.

В августе 2021 года маркетплейс ввел комиссию для держателей карт Visa и Mastercard в размере 2%. Тогда гендиректор Mastercard в России Алексей Малиновский пояснял, что все транзакции на территории страны обрабатываются НСПК, а платежная система не взимает напрямую никаких комиссий с торговых предприятий.