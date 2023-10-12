Кремль заявил, что Зеленский надоел Западу

Президент Украины Владимир Зеленский находится в «достаточно сложном положении» из-за роста недовольства им на Западе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе, люди начинают задаваться вопросом, на что этот человек тратит наши деньги», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.

По словам пресс-секретаря, Украина — «оазис коррупции», поэтому недовольство Зеленским будет расти.

Песков добавил, что, по его мнению, украинский президент недоволен тем, что часть вооружения будет отправляться в Израиль.

Ранее Зеленский допустил снижение внимания к Украине из-за войны Израиля и ХАМАС, но выразил надежду на продолжение поддержки Киева.