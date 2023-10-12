НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль заявил, что Зеленский надоел Западу

Источник:
Sibnet.ru
521 2

Президент Украины Владимир Зеленский находится в «достаточно сложном положении» из-за роста недовольства им на Западе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе, люди начинают задаваться вопросом, на что этот человек тратит наши деньги», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.

По словам пресс-секретаря, Украина — «оазис коррупции», поэтому недовольство Зеленским будет расти.

Песков добавил, что, по его мнению, украинский президент недоволен тем, что часть вооружения будет отправляться в Израиль.

Ранее Зеленский допустил снижение внимания к Украине из-за войны Израиля и ХАМАС, но выразил надежду на продолжение поддержки Киева.

Тема: Военная операция на Украине
Два человека погибли в Белгороде после падения обломков дрона
Зеленский заявил о последней стадии конфликта с Россией
ФСБ уличила спецназ Британии в подготовке диверсий на АЭС России
Российские войска прорвали оборону ВСУ на Авдеевском направлении
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Сколько времени за абонентом сохраняется мобильный номер
Как со временем изменились границы Израиля и Палестины
Составлен топ самых мощных бюджетных смартфонов сентября
Зачем ХАМАС напал на Израиль: ответы на главные вопросы
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Пусть не чувствуют себя одинокими... ВС РФ о них помнит

matsko25

Толпой можно унижать кого угодно и стрелять с автомата в центре Москвы...

Asd10

И чё, Зеленский теперь уже не любимая жена Байдена?? 🤣

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.