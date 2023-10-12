Путин впервые за год выехал за границу

Президент России Владимир Путин прилетел в Киргизию. Визит — первый зарубежный для российского лидера в этом году.

Российский лидер в четверг встретится с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Они проведут переговоры, подпишут двусторонние документы и выступят с заявлениями для прессы.

После этого Путин примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте. Также в четверг у президента России запланированы переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В пятницу, 13 октября, в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ в узком и расширенном составах. Ожидается, что по его итогам лидеры стран подпишут совместные документы. Также в этот день Путин проведет отдельную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.