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Путин впервые за год выехал за границу

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин прилетел в Киргизию. Визит — первый зарубежный для российского лидера в этом году.

Российский лидер в четверг встретится с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Они проведут переговоры, подпишут двусторонние документы и выступят с заявлениями для прессы.

После этого Путин примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте. Также в четверг у президента России запланированы переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В пятницу, 13 октября, в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ в узком и расширенном составах. Ожидается, что по его итогам лидеры стран подпишут совместные документы. Также в этот день Путин проведет отдельную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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Топ комментариев

GammiPluh

Пусть не чувствуют себя одинокими... ВС РФ о них помнит

matsko25

Толпой можно унижать кого угодно и стрелять с автомата в центре Москвы...

Asd10

И чё, Зеленский теперь уже не любимая жена Байдена?? 🤣

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.