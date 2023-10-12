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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Два человека погибли в Белгороде после падения обломков дрона

Источник:
Sibnet.ru
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Тела мужчины и женщины извлечены из-под завалов загоревшееся дома в Белгороде, куда упали обломки сбитого беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому горю, есть погибшие. Тела двух человек оперативные службы извлекли из-под завалов — это мужчина и женщина. Предположительно, под завалами может находиться ребенок», — написал Гладков в телеграм-канале.

Он добавил, что двое пострадавших в результате падения обломков БПЛА — мужчина и женщина — находятся под наблюдением врачей.

Мужчина впал в кому, у него диагностированы ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины оценивается как тяжелое, у нее перелом нижних конечностей, а также сотрясение головного мозга.

По данным губернатора, в результате падения обломков один жилой дом разрушен полностью, еще два повреждены частично, а также повреждены три легковых автомобиля.

Минобороны РФ сообщало, что украинский БПЛА был сбит силами ПВО над Белгородской областью около 23:50 мск.

Тема: Военная операция на Украине
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