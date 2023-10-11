Кадыров обвинил Сталина в предательстве

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил советского лидера Иосифа Сталина в предательстве, заявление прозвучало во время выступления в честь праздновании 205-летия Грозного.

В своей речи Кадыров затронул тему депортации чеченцев и других народов во время Второй мировой войны. Он сказал, что чеченцы никогда не были предателями.

«Предателем был Иосиф Сталин, который выселял не только чеченский народ, и другие разные народы тоже», — подчеркнул чеченский лидер.

Операция по переселению жителей Чечено-Ингушской АССР началась 23 февраля 1944 года. Решение депортировать чеченцев и ингушей Президиум Верховного Совета СССР мотивировал массовым уклонением от призыва в годы Великой Отечественной войны.

В январе 1942 года при формировании национальной дивизии удалось призвать лишь 50% личного состава. В марте 1942 года из 14576 человек дезертировало и уклонилось от службы 13560 чеченцев и ингушей, которые перешли на нелегальное положение.

Из-за массового дезертирства и уклонения от службы весной 1942 года приказом НКО СССР призыв в армию чеченцев и ингушей был отменен. В 1943 году был разрешен призыв примерно 3 тысяч добровольцев, но две трети из них также дезертировало.