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Путин оценил отказ Европы от российских энергоресурсов

Источник:
«Газета.ру»
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Президент Владимир Путин выразил недоумение по поводу того, что Европа отказывается от поставок российского газа в надежде, что Россия рухнет.

«Зачем нужно некоторым экономикам Европы себя так вести, в том числе экономике Германии?» — задался вопросом президент на заседании Российской энергетической недели.

Говоря об отказе других стран от российской нефти, Путин указал, что общий объем потребления нефти в мире сохраняется независимо от сокращения покупки российской нефти. Если страна приняла решение сократить закупку нефти из РФ, значит ей придется покупать ее в другом месте.

Мировая экономика не может развиваться без нефти, отказавшимся от российской нефти придется просто закупать ее на других рынках по более высоким ценам. Именно поэтому экономика стран Евросоюза в данный момент находится на «нулевой отметке», подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что объем нефти, который шел на другие рынки, России удается замещать. При этом Европе уже должно быть понятно, что российская экономика не рухнет от введенных ограничений.

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GammiPluh

Пусть не чувствуют себя одинокими... ВС РФ о них помнит

Asd10

И чё, Зеленский теперь уже не любимая жена Байдена?? 🤣

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.

-CIIAPTAK-

Всё зелёнка,теперь про тебя все забудут)))