Путин оценил отказ Европы от российских энергоресурсов

Президент Владимир Путин выразил недоумение по поводу того, что Европа отказывается от поставок российского газа в надежде, что Россия рухнет.

«Зачем нужно некоторым экономикам Европы себя так вести, в том числе экономике Германии?» — задался вопросом президент на заседании Российской энергетической недели.

Говоря об отказе других стран от российской нефти, Путин указал, что общий объем потребления нефти в мире сохраняется независимо от сокращения покупки российской нефти. Если страна приняла решение сократить закупку нефти из РФ, значит ей придется покупать ее в другом месте.

Мировая экономика не может развиваться без нефти, отказавшимся от российской нефти придется просто закупать ее на других рынках по более высоким ценам. Именно поэтому экономика стран Евросоюза в данный момент находится на «нулевой отметке», подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что объем нефти, который шел на другие рынки, России удается замещать. При этом Европе уже должно быть понятно, что российская экономика не рухнет от введенных ограничений.