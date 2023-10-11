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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Aurus Senat получит обновленную версию

Источник:
ТАСС
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Российская компания Aurus выпустит обновленную версию седана Senat, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, производство новинки начнется в мае следующего года.

При этом подробности рестайлинговой модели пока держатся в секрете. Известно, что производитель рассчитывает наладить экспорт автомобилей Aurus в Саудовскую Аравию. Сейчас обсуждается запуск в этой стране дилерской и сервисной сети российского бренда.

Модельный ряд Aurus на данный момент состоит из седана Senat. Он оснащается 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом. Его мощность — 598 лошадиных сил. Вместе с ним установлен электромотор, мощность которого составляет 62 лошадиные силы.

Также компания ведет производство полноразмерного кроссовера Aurus Komendant, который технически идентичен седану Senat. Он отличается пневматической подвеской, которая меняет жесткость в зависимости от выбранного режима движения.

Официально Komendant пока не продается, но автомобиль уже можно предзаказать в автосалонах. Срок ожидания составит примерно восемь месяцев. Предварительная стоимость премиального кроссовера — порядка 35 миллионов рублей.

Тема: Русские машины
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GammiPluh

Пусть не чувствуют себя одинокими... ВС РФ о них помнит

Asd10

И чё, Зеленский теперь уже не любимая жена Байдена?? 🤣

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.

-CIIAPTAK-

Всё зелёнка,теперь про тебя все забудут)))