Aurus Senat получит обновленную версию

Российская компания Aurus выпустит обновленную версию седана Senat, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, производство новинки начнется в мае следующего года.

При этом подробности рестайлинговой модели пока держатся в секрете. Известно, что производитель рассчитывает наладить экспорт автомобилей Aurus в Саудовскую Аравию. Сейчас обсуждается запуск в этой стране дилерской и сервисной сети российского бренда.

Модельный ряд Aurus на данный момент состоит из седана Senat. Он оснащается 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом. Его мощность — 598 лошадиных сил. Вместе с ним установлен электромотор, мощность которого составляет 62 лошадиные силы.

Также компания ведет производство полноразмерного кроссовера Aurus Komendant, который технически идентичен седану Senat. Он отличается пневматической подвеской, которая меняет жесткость в зависимости от выбранного режима движения.

Официально Komendant пока не продается, но автомобиль уже можно предзаказать в автосалонах. Срок ожидания составит примерно восемь месяцев. Предварительная стоимость премиального кроссовера — порядка 35 миллионов рублей.