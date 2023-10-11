Названы самые мощные смартфоны на Android

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе операционной системы Android для международного рынка.

Тройку лидеров в рейтинге составили Red Magic 8 Pro+, Asus Phone ROG 7 и Xiaomi 13. Четвертое место занял Xiaomi 13 Pro, сместив Samsung Galaxy S23+ на пятое место. Десятку замыкают Galaxy S23 Ultra, Redmi K60 Ultra, Galaxy S23, OnePlus 11 и Lenovo Legion Y70.

Примечательно, что в августе в рейтинге сразу девять позиций занимали модели с чипом Snapdragon 8 Gen 2 и лишь десятое место досталось Snapdragon 8+ Gen 1. В сентябрьском рейтинге на седьмое место пробилась модель на основе чипа MediaTek Dimensity 9200+.

сентябрьский рейтинг AnTuTu Фото : © AnTuTu

Отмечается, что статистика собрана в период с 1 по 30 сентября 2023 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее тысячи тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.