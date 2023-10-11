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Льготную ипотеку расширят на еще одну категорию россиян

Источник:
ТАСС
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Льготную ипотеку расширят на еще одну категорию россиян — до конца 2023 года планируется запустить программу предоставления жилищных кредитов на льготных условиях для работников оборонно-промышленного комплекса.

«Сейчас ведется подготовка соответствующего акта, до конца года, я думаю, он будет принят. Но поскольку это идет по линии Минпромторга и других коллег, я не готов более точные сроки озвучивать», — пояснил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

С инициативой ввести в России льготную ипотеку под 5% годовых для работников ОПК ранее выступила группа депутатов Госдумы от фракции «Единая Россия». Соответствующее предложение было направлено в Минфин.

В настоящее время льготная ипотека доступна сразу нескольким категориям граждан. Так, государство предлагает семейную ипотеку под 6% гражданам, у которых в период с 2018 по 2023 год родился ребенок, либо двое детей, не достигших 18-летнего возраста.

Кроме этого, существует дальневосточная ипотека под 2% для жителей Дальнего Востока младше 35 лет, сельская ипотека под 3% для желающих купить жилье в сельской местности, военная ипотека по ставке 6% для военнослужащих, ипотека по ставке до 5% для работников аккредитованных IT-компаний.

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Экономика #Квадраты #Деньги
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GammiPluh

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Asd10

И чё, Зеленский теперь уже не любимая жена Байдена?? 🤣

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.

-CIIAPTAK-

Всё зелёнка,теперь про тебя все забудут)))