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iPhone по всему миру сами выключились на несколько часов

Источник:
9to5Mac
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iPhone самостоятельно выключились на несколько часов, массовые жалобы владельцев на загадочное поведение смартфонов появились в соцсетях.

Сервис Face ID не работает без предварительного ввода пароля из-за перезагрузки после отключения. Владельцы утром увидели экран ввода пароля на смартфоне, после чего поняли, что он перезагружался.

Анализ истории уровня заряда батареи показывает, что смартфоны провели в выключенном состоянии несколько часов. При этом выключение произошло в одну конкретную ночь, пишет ресурс 9to5mac.com.

Официально Apple никак не прокомментировала ситуацию. Судя по комментариям пользователей, явление не ограничивается новыми моделями и затронуло практически все смартфоны «яблочной» компании.

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Топ комментариев

GammiPluh

Пусть не чувствуют себя одинокими... ВС РФ о них помнит

Asd10

И чё, Зеленский теперь уже не любимая жена Байдена?? 🤣

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.

-CIIAPTAK-

Всё зелёнка,теперь про тебя все забудут)))