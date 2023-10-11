iPhone по всему миру сами выключились на несколько часов

iPhone самостоятельно выключились на несколько часов, массовые жалобы владельцев на загадочное поведение смартфонов появились в соцсетях.

Сервис Face ID не работает без предварительного ввода пароля из-за перезагрузки после отключения. Владельцы утром увидели экран ввода пароля на смартфоне, после чего поняли, что он перезагружался.

Анализ истории уровня заряда батареи показывает, что смартфоны провели в выключенном состоянии несколько часов. При этом выключение произошло в одну конкретную ночь, пишет ресурс 9to5mac.com.

Официально Apple никак не прокомментировала ситуацию. Судя по комментариям пользователей, явление не ограничивается новыми моделями и затронуло практически все смартфоны «яблочной» компании.