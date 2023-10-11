Как увеличится маткапитал в 2024 году

Материнский капитал в 2024 году на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей, на второго — около 834 тысячи, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Сумма сертификата на материнский капитал будет увеличена на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023 года. Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%», — заявил Котяков.

Таким образом, маткапитал на первого ребенка вырастет на 44 тысячи рублей, на второго — на 58 тысяч рублей. Предполагается, что в 2024 году материнский капитал получит более 1 миллиона семей.

В результате индексации в начале этого года маткапитал составил почти 587 тысяч рублей на первого ребенка и 775,6 тысячи рублей при рождении второго, если семья не получала сертификат на первого.