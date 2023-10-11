Блогер поделился впечатлениями об авто на дровах в Северной Корее

Российский тревел-блогер побывал в Северной Корее и рассказал, что своими глазами увидел «чудо автопрома» — машины, которые работают на дровах.

«В стране довольно внушительный парк грузовиков, работающих на дровах вместо бензина или солярки. Это военные грузовики, сельскохозяйственные, транспорт на рудниках и так далее», — написал путешественник TravelManiac в личном блоге на «Дзене».

Он отметил, что раньше считал это интернет-мемом или фейком о КНДР, но увидел такие автомобили в сельских районах. Управляют машиной двое: один человек сидит за рулем, а другой — в кузове грузовика, где он измельчает дрова в щепу и бросает их в топку.

По словам блогера, в стране не любят, когда туристы обращают внимание на такую технику и начинают ее фотографировать. Гид отвечала ему, что таких машин уже не осталось. Возможно, поэтому TravelManiac проиллюстрировал пост фотографиями, снятыми в 2010 и разошедшимися по интернету.

А автолюбитель из Белоруссии научил «Волгу» ездить на дровах и даже закоптил с ее помощью сало.