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Найден лучший способ избавиться от запаха чеснока

Источник:
Sibnet.ru
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Чеснок на столе
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Йогурт лучше, чем чай с лимоном и молоко, заглушит неприятный запах чеснока изо рта, сообщила эндокринолог Зухра Павлова.

«Чаи с мятой и лимоном, яблоки и молоко тоже заглушают этот неповторимый аромат, но лишь частично. А ведь серное дыхание может сохраняться даже несколько дней!», — написала в телеграм-канале Павлова.

Содержащие серу соединения разносятся по всему организму и попадают в легкие, и потом еще долго напоминают о себе.

«А вот йогурт снижает содержание сернистых газов в чесноке на 99%! И чем кислее йогурт, тем лучше», — написала Павлова.

Узнать это удалось благодаря эксперименту американских ученых. Они покрошили свежий чеснок в емкость, добавили йогурт и сделали замеры органических соединений. Эффективность была сильно выше, чем у молока, которое подходит для нейтрализации чесночного запаха лишь при большой жирности, что не очень хорошо для фигуры.

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GammiPluh

Пусть не чувствуют себя одинокими... ВС РФ о них помнит

matsko25

Толпой можно унижать кого угодно и стрелять с автомата в центре Москвы...

Asd10

И чё, Зеленский теперь уже не любимая жена Байдена?? 🤣

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.