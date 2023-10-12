Найден лучший способ избавиться от запаха чеснока

Йогурт лучше, чем чай с лимоном и молоко, заглушит неприятный запах чеснока изо рта, сообщила эндокринолог Зухра Павлова.

«Чаи с мятой и лимоном, яблоки и молоко тоже заглушают этот неповторимый аромат, но лишь частично. А ведь серное дыхание может сохраняться даже несколько дней!», — написала в телеграм-канале Павлова.

Содержащие серу соединения разносятся по всему организму и попадают в легкие, и потом еще долго напоминают о себе.

«А вот йогурт снижает содержание сернистых газов в чесноке на 99%! И чем кислее йогурт, тем лучше», — написала Павлова.

Узнать это удалось благодаря эксперименту американских ученых. Они покрошили свежий чеснок в емкость, добавили йогурт и сделали замеры органических соединений. Эффективность была сильно выше, чем у молока, которое подходит для нейтрализации чесночного запаха лишь при большой жирности, что не очень хорошо для фигуры.