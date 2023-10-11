Конфликт с Россией перешел в завершающую фазу, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Румынию.

«Думаю, что мы в последней части. У нас много опасений — деньги, вооружения, — но мы в последней части, самой трудной», — сказал Зеленский в интервью румынским СМИ.

При этом он не смог назвать точную дату завершения конфликта. В конце сентября Зеленский сообщил, что Украина продолжит наступление осенью и зимой в условиях плохой погоды.

Украинское контрнаступление началось 4 июня этого года. Запад и Украина признали, что наступление идет медленно. Зеленский объяснил это сложностями на поле боя и мощной обороной российской армии.

«Все попытки противника прорвать нашу оборону не увенчались успехом за все время наступления», — подчеркнул ранее президент России Владимир Путин.