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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский заявил о последней стадии конфликта с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Конфликт с Россией перешел в завершающую фазу, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Румынию.

«Думаю, что мы в последней части. У нас много опасений — деньги, вооружения, — но мы в последней части, самой трудной», — сказал Зеленский в интервью румынским СМИ.

При этом он не смог назвать точную дату завершения конфликта. В конце сентября Зеленский сообщил, что Украина продолжит наступление осенью и зимой в условиях плохой погоды.

Украинское контрнаступление началось 4 июня этого года. Запад и Украина признали, что наступление идет медленно. Зеленский объяснил это сложностями на поле боя и мощной обороной российской армии.

«Все попытки противника прорвать нашу оборону не увенчались успехом за все время наступления», — подчеркнул ранее президент России Владимир Путин.



Тема: Военная операция на Украине
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