Опубликован тизер финального сезона «Трудных подростков»

Съемки пятого, финального сезона сериала «Трудные подростки» завершились, также вышел первый тизер проекта.

В пятом сезоне трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалева, который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалев и ребята — злейшие враги.

В финале решится, смогут ли главные герои покинуть центр трудных подростков без своего наставника и помирятся ли они с Ковалевым.

Финал сериала «Трудные подростки» покажут в видеосервисе Wink. Дата премьеры пока не сообщается.