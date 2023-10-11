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Опубликован тизер финального сезона «Трудных подростков»

Источник:
Sibnet.ru
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Съемки пятого, финального сезона сериала «Трудные подростки» завершились, также вышел первый тизер проекта.

В пятом сезоне трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалева, который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалев и ребята — злейшие враги.

В финале решится, смогут ли главные герои покинуть центр трудных подростков без своего наставника и помирятся ли они с Ковалевым.

Финал сериала «Трудные подростки» покажут в видеосервисе Wink. Дата премьеры пока не сообщается.

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Культгид #Wink #Кинематограф
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Топ комментариев

GammiPluh

Пусть не чувствуют себя одинокими... ВС РФ о них помнит

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.

Asd10

Согласен. Вопрос интересный.)))

-CIIAPTAK-

Всё зелёнка,теперь про тебя все забудут)))