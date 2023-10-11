Береговая охрана США завершила подъем обломков батискафа «Титан»

Береговая охрана США подняла на поверхность последние обломки батискафа «Титан», потерпевшего крушение в июне при спуске к останкам «Титаника».

подъем обломков батискафа «Титан» Фото: © Береговая охрана США

Также службой были обнаружены и последние предполагаемые останки членов экипажа судна. Все обнаруженные улики были подняты на поверхность и отправлены в ближайший порт для каталогизации и анализа, говорится в сообщении службы.

Батискаф «Титан», на борту которого находились пять человек, пропал 18 июня. Они направлялись к обломкам лайнера «Титаник» в северной части Атлантического океана. 23 июня объявили об обнаружении обломков батискафа.

По предварительным данным, его корпус не выдержал давления на глубине океана. 28 июня обломки подлодки начали поднимать на поверхность, а на следующий день были обнаружены и первые предположительные останки погибших членов экипажа.

На борту были британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман.