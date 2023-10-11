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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ФСБ уличила спецназ Британии в подготовке диверсий на АЭС России

Источник:
ТАСС
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Сотрудники британского спецназа готовили группы украинской военной разведки для диверсий на российских атомных станциях, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, в августе были задержаны украинские диверсанты группы. «Установлено, что подготовку диверсантов и планирование их операций осуществляли сотрудники спецназа вооруженных сил Великобритании», — цитирует ТАСС Бортникова.

«В задачи группы входило осуществление диверсий в отношении военных объектов, объектов нефтяной, транспортной и критической инфраструктуры, а также атомной энергетики, конкретно Смоленской и Курской АЭС», — уточнил глава ФСБ.

Он напомнил, что аналогичные посягательства совершались и в отношении Ленинградской и Калининской АЭС. «Было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи атомных электростанций. Их подрыв преследовал цель нарушить технологический процесс функционирования АЭС», — отметил Бортников.

Из-за диверсантов аварийно останавливался второй блок Курской АЭС. «Такие действия <…> следует квалифицировать не иначе, как ядерный терроризм. Возникает вопрос: осознают ли в Лондоне безрассудный характер действий своих спецслужб? И на что, в конечном итоге, эти безумцы рассчитывают?» — сказал директор ФСБ.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

GammiPluh

Пусть не чувствуют себя одинокими... ВС РФ о них помнит

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.

Asd10

Согласен. Вопрос интересный.)))

-CIIAPTAK-

Всё зелёнка,теперь про тебя все забудут)))