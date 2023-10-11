ФСБ уличила спецназ Британии в подготовке диверсий на АЭС России

Сотрудники британского спецназа готовили группы украинской военной разведки для диверсий на российских атомных станциях, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, в августе были задержаны украинские диверсанты группы. «Установлено, что подготовку диверсантов и планирование их операций осуществляли сотрудники спецназа вооруженных сил Великобритании», — цитирует ТАСС Бортникова.

«В задачи группы входило осуществление диверсий в отношении военных объектов, объектов нефтяной, транспортной и критической инфраструктуры, а также атомной энергетики, конкретно Смоленской и Курской АЭС», — уточнил глава ФСБ.

Он напомнил, что аналогичные посягательства совершались и в отношении Ленинградской и Калининской АЭС. «Было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи атомных электростанций. Их подрыв преследовал цель нарушить технологический процесс функционирования АЭС», — отметил Бортников.

Из-за диверсантов аварийно останавливался второй блок Курской АЭС. «Такие действия <…> следует квалифицировать не иначе, как ядерный терроризм. Возникает вопрос: осознают ли в Лондоне безрассудный характер действий своих спецслужб? И на что, в конечном итоге, эти безумцы рассчитывают?» — сказал директор ФСБ.