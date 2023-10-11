Эксперт выделил главный недостаток смартфонов с гибким экраном

Главное отличие смартфонов-книжек с гибким экраном и есть их слабое место, сообщил разработчик супераппа Gem Space Ваге Закарян.

Оставить царапины на гибком экране гораздо проще, так его поверхность мягче, чем у обычного смартфона, а линия сгиба «подвержена большему проценту брака», рассказал Закарян агентству «Прайм».

По его словам, использовать привычную защитную пленку не получится, так как линия сгиба будет изнашиваться.

Еще один элемент, который может быстро выйти из строя, — это шарнир для сгиба экрана. По словам Закаряна, он может сломаться как при падении, так и при сильном сгибе. Или расшататься со временем.

«У складных смартфонов нет и защиты от попадания в воду. Большинство обычных моделей продолжат работу после намокания, а у складных могут возникнуть серьезные последствия», — предупредил эксперт.

Первый коммерчески доступный складной смартфон с OLED-дисплеем Royole Flexpai вышел в 2018 году.