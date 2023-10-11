Более 1,2 тысячи израильтян погибли в результате нападения ХАМАС

Полицейский участок в городе Сдерот после нападения ХАМАС

Число жителей Израиля, погибших при эскалации конфликта с Палестиной, превысило 1200 человек, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Число раненных в результате в результате нападения отрядов палестинского радикального движения ХАМАС превысило 2800 человек. Боевики выпустили по территории Израиля порядка 4500 тысяч ракет, уточнила пресс-служба.

Израильские СМИ сообщили, что число погибших военнослужащих Армии обороны Израиля выросло до 170 человек.

В субботу, 7 октября ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась ракетному удару. Отряды боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Были захвачены опорные пункты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), полицейские участки, большое количество израильской боевой техники.

ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Железные мечи». ВВС Израиля начали массированные удары по сектору Газа, армия готовится к началу наземной операции. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал жителей немедленно покинуть сектор Газы и пообещал превратить «город зла» в руины.