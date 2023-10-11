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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Более 1,2 тысячи израильтян погибли в результате нападения ХАМАС

Источник:
Sibnet.ru
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Полицейский участок в городе Сдерот после нападения ХАМАС
Полицейский участок в городе Сдерот после нападения ХАМАС
Фото: יואב קרן - עיתונאי וסופר / CC BY-SA 4.0

Число жителей Израиля, погибших при эскалации конфликта с Палестиной, превысило 1200 человек, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Число раненных в результате в результате нападения отрядов палестинского радикального движения ХАМАС превысило 2800 человек. Боевики выпустили по территории Израиля порядка 4500 тысяч ракет, уточнила пресс-служба.

Израильские СМИ сообщили, что число погибших военнослужащих Армии обороны Израиля выросло до 170 человек.

В субботу, 7 октября ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась ракетному удару. Отряды боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Были захвачены опорные пункты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), полицейские участки, большое количество израильской боевой техники.

ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Железные мечи». ВВС Израиля начали массированные удары по сектору Газа, армия готовится к началу наземной операции. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал жителей немедленно покинуть сектор Газы и пообещал превратить «город зла» в руины.

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GammiPluh

Пусть не чувствуют себя одинокими... ВС РФ о них помнит

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.

Asd10

Согласен. Вопрос интересный.)))

-CIIAPTAK-

Всё зелёнка,теперь про тебя все забудут)))